В Казахстане почти вдвое выросло производство нефтехимической продукции

В Казахстане по итогам 10 месяцев текущего года объем производства нефтегазохимической продукции составил 460,7 тыс. тонн или 171,2% к аналогичному периоду прошлого года (2023 год – 269 тыс. тонн).

В Казахстане по итогам 10 месяцев текущего года объем производства нефтегазохимической продукции составил 460,7 тыс. тонн или 171,2% к аналогичному периоду прошлого года (2023 год – 269 тыс. тонн).

Об сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики Казахстана.

По данным ведомства, рост наблюдается по всем продуктам отрасли. Так, производство метил-трет-бутиловый эфира составило 37,3 тыс. тонн или 114,6% к аналогичному периоду прошлого года (33,1 тыс. тонн), полипропилена - 241 тыс. тонн или 156% (154,1 тыс. тонн); бензола – 26,6 тыс. тонн или 133% (20 тыс. тонн); параксилол – 109,4 тыс. тонн увеличение в 6 раз (17,8 тыс. тонн).

"Основными рынками сбыта продукции являются страны ЕС, СНГ, Китай, Турция, Россия", - сообщили в министерстве.