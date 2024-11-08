Отбор газа Европой из ПХГ продолжает расти

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) продолжает расти и существенно превышает закачку.

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) продолжает расти и существенно превышает закачку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

"Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб.м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области.

Октябрьский отбор газа Европой вырос в 2,5 раза и стал четвертым максимальным показателем в истории для этого месяца, а закачка - минимальной с 2012 года и на 38% ниже по сравнению с 2023 годом. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около 460 долларов за 1 тыс. куб. м.