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"Азеришыг" переходит на усиленный режим работы в связи с COP29

"Азеришыг" переходит на усиленный режим работы в связи с COP29 В связи с проведением в Азербайджане 11-22 ноября 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ОАО "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме.
Энергетика
7 ноября 2024 г. 13:53
Азеришыг переходит на усиленный режим работы в связи с COP29

В связи с проведением в Азербайджане 11-22 ноября 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ОАО "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, в этой связи созданы Центральный штаб и рабочие группы в местных структурных подразделениях компании.

В акционерном обществе заявили о принятии оперативных мер по бесперебойному снабжению электроэнергией всех мест проведения мероприятий, гостиниц, жилых комплексов и других объектов для размещения делегаций и гостей, которые прибудут в страну в связи с климатической конференцией.

Для координации работ между "Азеришыг" и Организационным комитетом COP29 налажено взаимодействие рабочих групп.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərişıq” COP29-la bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

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