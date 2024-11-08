IEEE Spectrum: Азербайджан реализует ВИЭ-проекты для запуска энергетического коридора в Европу

Азербайджан создает все условия для успешной реализации проекта зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа, активно расширяя использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Азербайджан за счет реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) создает необходимую инфраструктуру для успешного запуска зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа (Black Sea Energy)

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании IEEE Spectrum.

Издание приводит предварительные эксперты оценки, согласно которым строительство подводного кабеля может быть завершено в течение следующих шести лет при ориентировочной стоимости проекта в 3,5 млрд евро (3,8 млрд долларов США).

При этом авторы статьи отмечают, что для реализации этого проекта правительствам стран-участниц необходимо оперативно преодолеть ряд технических, финансовых барьеров.

"Оценивая потенциал этого проекта, консалтинговая и инжиниринговая фирма CESI из Милана определила, что он может нести до 1,5 ГВт, которых достаточно для снабжения более 2 миллионов европейских домохозяйств", - говорится в статье.

Подчеркивается, что CESI в настоящее время проводит второе исследование, чтобы оценить эффективность энергетического коридора - от Каспийского моря до Европы - и возможности увеличения пропускной способности с 4 до 6 ГВт.

Издание отмечает, что для создания ресурсной базы этого проекта Азербайджан в настоящее время осуществляет строительство солнечных и ветряных электростанций с привлечение иностранных инвестиций. В частности, данные работы осуществляются с компаниями Masdar (ОАЭ) И ACWA Power (Саудовская Аравия) и эти проекты позволят построить в Азербайджане электростанции суммарной мощностью свыше 11 ГВт.

Автор статье также предполагает, что предстоящая в Баку климатическая конференция COP29 поможет в продвижении реализацию данного проекта, который издание называет трансконтинентальным.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км.

Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.