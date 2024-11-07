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GECF в рамках COP29 проведет министерскую встречу

GECF в рамках COP29 проведет министерскую встречу Форум стран - экспортёров газа (GECF) в рамках COP29 в Баку проведет министерскую встречу на тему “Природный газ для устойчивого развития”.
Энергетика
7 ноября 2024 г. 16:41
GECF в рамках COP29 проведет министерскую встречу

Форум стран - экспортёров газа (GECF) в рамках COP29 в Баку проведет министерскую встречу на тему “Природный газ для устойчивого развития”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию GECF в социальной сети X.

В ней отмечается, что министерская дискуссия состоится в “Голубой зоне”.

“В дискуссии примут участие министры и высокопоставленные представители стран-членов GECF для обсуждения стратегической роли природного газа в обеспечении устойчивого развития и решении глобальных энергетических проблем”, - отмечается в публикации.

Встреча будет посвящена поиску путей справедливого и сбалансированного энергетического перехода.

GECF - межправительственная организация, которая обеспечивает основу для обмена опытом и информацией между ее странами-членами. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Статус наблюдателей в Организации имеют Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал.

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Версия на азербайджанском языке GECF COP29 çərçivəsində nazirlər görüşü keçirəcək
Версия на английском языке GECF to host ministerial meeting at COP29

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