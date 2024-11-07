Кабмин Азербайджана принял решение о применении таможенных льгот для развития ВИЭ

12:26

Кабинет министров внес поправки в постановление от 22 апреля 1998 года "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению утвержден перечень оборудования, установок и компонентов для производства оборудования в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), импорт которых в Азербайджан освобождается от уплаты таможенных пошлин при наличии сопроводительных документов Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии.

Данная льгота вступает в силу с 1 июня 2024 года и будет действительна в течение трех лет.