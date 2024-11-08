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В Ханкенди обеспечено газоснабжение 170 абонентов

В Ханкенди обеспечено газоснабжение 170 абонентов  13:52
Энергетика
8 ноября 2024 г. 14:40
В Ханкенди обеспечено газоснабжение 170 абонентов

8 ноября в 08:44 в городе Ханкенди 170 абонентов подключены к сети газоснабжения.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского регионального управления газовой эксплуатации ПО "Азеригаз" Азай Мухтаров.

По его словам, в городе Ханкенди, как и на других освобожденных от оккупации территориях, "Азеригаз" активно занимается восстановлением и реконструкцией инфраструктуры газоснабжения. В частности, в Ханкенди были проведены испытания на герметичность стояков и внутриквартирных газопроводов в 25 жилых домах. В этих домах установлено для 470 абонентов установлены смарт-счетчики, из которых на первом этапе обеспечено газоснабжение 170 абонентов.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndidə ilk mərhələdə 170 abonent “mavi yanacaq”la təmin edilib

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