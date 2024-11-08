В Ханкенди обеспечено газоснабжение 170 абонентов

13:52

8 ноября в 08:44 в городе Ханкенди 170 абонентов подключены к сети газоснабжения.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского регионального управления газовой эксплуатации ПО "Азеригаз" Азай Мухтаров.

По его словам, в городе Ханкенди, как и на других освобожденных от оккупации территориях, "Азеригаз" активно занимается восстановлением и реконструкцией инфраструктуры газоснабжения. В частности, в Ханкенди были проведены испытания на герметичность стояков и внутриквартирных газопроводов в 25 жилых домах. В этих домах установлено для 470 абонентов установлены смарт-счетчики, из которых на первом этапе обеспечено газоснабжение 170 абонентов.