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Посол Германии: В Азербайджане существует огромный потенциал для использования ВИЭ

Посол Германии: В Азербайджане существует огромный потенциал для использования ВИЭ В Азербайджане существует огромный потенциал для использования возобновляемых источников энергии.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 15:00
Посол Германии: В Азербайджане существует огромный потенциал для использования ВИЭ

В Азербайджане существует огромный потенциал для использования возобновляемых источников энергии.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

По его словам, немецкие компании могут предоставить Азербайджану свой опыт, особенно в области ветровой, солнечной энергии и зеленого водорода.

"В Азербайджане существует огромный потенциал для использования возобновляемых источников энергии, и страна только начинает наращивать свое участие в этом секторе. Германия обладает огромным и длительным опытом в производстве и использовании возобновляемых источников энергии. На данный момент в первой половине этого года около 50% электроэнергии в Германии поступало от возобновляемых источников. Правительство Германии очень заинтересовано в том, чтобы увеличить этот показатель еще больше. Существует множество немецких компаний, специализирующихся в области производства возобновляемой энергии и охраны окружающей среды, которые могли бы предоставить Азербайджану свой опыт, особенно в области ветровой, солнечной энергии и зеленого водорода. Если будут открытые проекты и тендеры, то немецкие компании рассмотрят эти возможности. И, конечно, если возможности будут хорошими, компании будут инвестировать", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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