Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха

Интервью Report c новоназначенным послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном

Между Германией и Азербайджаном налажены широкие и многосторонние отношения, конструктивный политический диалог, прочные экономические связи. Новоназначенный посол этой страны в Азербайджане Ральф Хорлеманн, приступив к выполнению своих обязанностей, сразу заявил о планах поднять эти отношения на новый уровень и отметил основные сферы, где опыт и возможности Германии могут быть полезны для Азербайджана, являющегося важнейшим экономическим партнером Германии в регионе.

Report представляет интервью c послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном, который 16 августа вручил свои вверительные грамоты президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

- Как новый посол Германии в Азербайджане, какие отрасли вы бы определили в качестве основных приоритетов сотрудничества и развитию каких из них вы будете уделять наибольшее внимание?

- В этом году Германия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Отношения за последние 3 десятилетия развивались очень динамично и позитивно. И есть много возможностей для их углубления в будущем.

Я считаю своей главной задачей развивать и углублять двусторонние отношения, особенно политические, экономические и культурные связи между нашими двумя странами и живущими там людьми. Кроме того, я вижу большой потенциал в наших экономических и торговых отношениях, главным образом в трех следующих секторах: энергетика, инфраструктура и логистика, а также машиностроение.

С тех пор как Россия начала войну против Украины и начала использовать энергопоставки в качестве оружия, Европе пришлось переориентировать и диверсифицировать импорт энергоносителей. В этом отношении Азербайджан уже начал играть важную роль. С 2020 года Азербайджан экспортирует газ на европейский рынок по Южному газовому коридору (ЮГК). Существует огромный потенциал для увеличения этого экспорта. В этой связи был подписан меморандум о взаимопонимании между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном. Мы надеемся, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей в ближайшие годы, причем не только нефти и газа, но и выработанного за счет возобновляемых источников электричества. Это важно не только с точки зрения Германии, но и для Европы в целом, потому что ЕС начала декарбонизировать свою экономику. Это означает, что нам нужно производить и импортировать больше экологически чистых источников энергии, таких как зеленый водород или зеленое электричество - электричество, производимое на основе солнечной и ветровой энергии например.

Вторая область, о которой я упомянул, — это логистика и инфраструктура. После начала войны Россия против Украины, мы стали свидетелями смещения торговых и инвестиционных потоков на Юг, и это приводит в действие Средний коридор. Мы видим огромный спрос на инвестиции в инфраструктуру и логистику, чтобы справиться с растущей торговлей, и немецким компаниям есть что предложить в этом секторе.

Третий - это классический сектор немецкой промышленной продукции машин, автомобилей и всех видов инженерной продукции, в чем очень хорошо разбираются многие малые и средние компании из Германии. Они всегда ищут новые возможности. Если в Азербайджане будут проводиться тендеры на проекты – там будут немецкие компании.

- Можем ли мы ожидать каких-либо новых проектов между двумя странами? В каких секторах?

- Недавно ОАО "Азербайджанская Промышленная корпорация" и немецкая компания Achenbach Buschhütten подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству алюминиевых изделий в Гяндже с использованием возобновляемых источников энергии. Немецкие компании также изучают возможность использования экологически чистого водорода, чтобы сократить выбросы CO2 после 2030 года. И если бы в Азербайджане существовали экологически чистые продукты, изготавливающиеся без выбросов CO2, такие, как алюминий, это, конечно, пользовалось бы большим спросом на европейском рынке.

Что касается инфраструктуры и логистики, то Средний коридор и Карабах предлагают потенциально очень интересные возможности для немецких компаний продавать, экспортировать или инвестировать. Что касается Карабаха, то Германия имеет большой опыт в восстановлении. Мы воссоединились 32 года назад, и восстановление было огромной задачей, поэтому мы очень хорошо понимаем масштаб задачи, которая стоит перед Азербайджаном по восстановлению Карабаха. Немецкие компании потенциально могли бы сыграть большую и полезную роль в строительстве, реконструкции, инфраструктуре, создании умных городов, устойчивых концепций развития и, опять же, развитии производства возобновляемых источников энергии.

- Какие шаги вы предпримете для того, чтобы повысить заинтересованность немецких компаний в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана? Планируете ли вы посетить их сами? Когда?

- Да, на самом деле я уже дважды планировал посетить Шушу, но не смог поехать по разным причинам. Я все еще планирую поехать туда, приблизительной даты пока не знаю. На следующей неделе я поеду в Агдам на конференцию. Я хотел бы увидеть как можно больше о ситуации на местах, чтобы лучше понять, где есть возможности для инвестиций немецких компаний и где могут возникнуть потенциальные проблемы.

Мы в Германии, конечно, надеемся, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет заключено как можно скорее. Вместе с Европейским союзом мы призвали к прекращению боевых действий, которые вспыхнули две недели назад. Мы считаем, что мир — это то, в чем регион больше всего нуждается на данный момент, потому что это также является предварительным условием для иностранных инвестиций. Восстановление этого региона будет возможно только в том случае, если там будет мирная и стабильная обстановка.

- Вы сказали, что Германия может оказать содействие Азербайджану в переходе на возобновляемые источники энергии. Как это может быть сделано?

- В Азербайджане существует огромный потенциал для использования возобновляемых источников энергии, и страна только начинает наращивать свое участие в этом секторе. Германия обладает огромным и длительным опытом в производстве и использовании возобновляемых источников энергии. На данный момент в первой половине этого года около 50% электроэнергии в Германии поступало от возобновляемых источников. Правительство Германии очень заинтересовано в том, чтобы увеличить этот показатель еще больше. Существует множество немецких компаний, специализирующихся в области производства возобновляемой энергии и охраны окружающей среды, которые могли бы предоставить Азербайджану свой опыт, особенно в области ветровой, солнечной энергии и зеленого водорода. Если будут открытые проекты и тендеры, то немецкие компании рассмотрят эти возможности. И, конечно, если возможности будут хорошими, компании будут инвестировать.

- С 1990 года Германия празднует День германского единства. Что может назваться лучшими достижениями страны за этот период?

- Мы празднуем День единства Германии, потому что крайне важно, что мы обрели наше единство. "Единство, справедливость и свобода" - так начинается национальный гимн Германии. Нам очень повезло с достижением этого единства, что позволило развивать и реконструировать Восточную Германию в течение последних 32 лет и делать это мирно, поддерживая и развивая хорошие отношения с соседними странами.

Конечно, было много проблем, как экономических, так и социальных. В экономике нам пришлось перейти от плановой к рыночной. В социальной сфере, были большие проблемы для людей в восточной части Германии, которые получили свободу за одну ночь, в то время как многие люди там также потеряли работу за одну ночь.

Предстояло проделать большую работу, с чем сейчас сталкивается и Азербайджан в случае с Карабахом. Это задача поколений. Оглядываясь назад, я должен сказать, что мы были очень успешны в создании равных условий жизни по всей Германии. Мы вполне довольны, но мы также поняли, что этот процесс еще не завершен, поскольку остаются некоторые проблемы, но это заложено в природе задачи поколений, подобной этой.