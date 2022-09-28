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Германия надеется, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей

Германия надеется, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей Германия надеется, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей в ближайшие годы.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 11:37
Германия надеется, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей

Германия надеется, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей в ближайшие годы.

Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

"С тех пор как Россия начала войну против Украины и начала использовать энергопоставки в качестве оружия, Европе пришлось переориентировать и диверсифицировать импорт энергоносителей. В этом отношении Азербайджан уже начал играть важную роль. С 2020 года Азербайджан экспортирует газ на европейский рынок по Южному газовому коридору (ЮГК). Существует огромный потенциал для увеличения этого экспорта. В этой связи был подписан меморандум о взаимопонимании между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном", - заявил посол.

Он выразил надежду, что Азербайджан сможет увеличить экспорт энергоносителей: "Причем не только нефти и газа, но и выработанного за счет возобновляемых источников электричества. Это важно не только с точки зрения Германии, но и для Европы в целом, потому что ЕС начала декарбонизировать свою экономику".

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Almaniya Azərbaycanın yaxın illərdə enerji daşıyıcılarının ixracını artıracağına ümid edir”
Версия на английском языке Germany hopes Azerbaijan will increase energy exports

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