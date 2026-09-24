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    Попшой: Молдова заинтересована в поставка газа и нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    • 24 сентября, 2026
    • 19:51
    Попшой: Молдова заинтересована в поставка газа и нефтепродуктов из Азербайджана

    Молдова заинтересована в поставка природного газа и нефтепродуктов из Азербайджана, а также в использовании возможностей в сфере возобновляемой энергетики.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Молдовы, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел страны Михай Попшой на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке.

    Стороны также обсудили укрепление молдавско-азербайджанского партнерства, активизацию экономических и торговых отношений, привлечение инвестиций и развитие совместных проектов.

    "Еще одной темой обсуждения стала энергетическая ситуация в Молдове и вызовы, с которыми сталкивается страна в этом секторе. Вице-премьер Попшой вновь выразил заинтересованность властей Кишинева в диверсификации источников [энергоносителей за счет поставок] природного газа и нефтепродуктов из Азербайджана, а также в использовании возможностей в сфере возобновляемой энергетики. Кроме того, была отмечена важность содействия и расширения контактов между компаниями двух стран", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, Попшой и Байрамов обсудили проведение до конца года 7-го заседания межправительственной смешанной комиссии Молдовы и Азербайджана по экономическому сотрудничеству. Заседание планируется провести в Кишиневе, в связи с чем глава молдавской дипломатии пригласил азербайджанского коллегу в Молдову.

    Главы МИД также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и обменялись мнениями по региональной ситуации, в том числе по последствиям конфликта в Украине для Молдовы.

    Ранее МИД Азербайджана в соцсети "Х" сообщил, что Байрамов и Попшой также обсудили повестку стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнув важность продолжения политического диалога на высоком уровне и углубления взаимной поддержки в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.

    Михай Попшой Джейхун Байрамов Поставки газа в Европу Поставки энергоресурсов Поставки нефтепродуктов Республика Молдова Азербайджано-молдавские отношения Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
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    Popşoy: Moldova Azərbaycandan qaz və neft məhsullarının tədarükündə maraqlıdır
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    Popescu: Moldova interested in gas and oil product supplies from Azerbaijan
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