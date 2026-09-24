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    Джейхун Байрамов обсудил с молдавским коллегой повестку стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 18:55
    Джейхун Байрамов обсудил с молдавским коллегой повестку стратегического партнерства

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Министры рассмотрели повестку стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнув важность продолжения политического диалога на высоком уровне и углубления взаимной поддержки в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и других.

    Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

    Джейхун Байрамов Михаил Попшой Азербайджано-молдавские отношения Генеральная Ассамблея ООН
    Ceyhun Bayramovla Moldovanın XİN rəhbəri görüşüb
    Jeyhun Bayramov discusses strategic partnership agenda with Moldovan counterpart
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