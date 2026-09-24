Джейхун Байрамов обсудил с молдавским коллегой повестку стратегического партнерства
- 24 сентября, 2026
- 18:55
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Министры рассмотрели повестку стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнув важность продолжения политического диалога на высоком уровне и углубления взаимной поддержки в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и других.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
On the margins of #UNGA81, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of Moldova @MihaiPopsoi.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
The Ministers reviewed the agenda of the 🇦🇿🇲🇩 strategic partnership, emphasizing the importance of sustaining high-level… pic.twitter.com/muQr1m6kku