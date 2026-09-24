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    Ceyhun Bayramovla Moldovanın XİN rəhbəri görüşüb

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 18:44
    Ceyhun Bayramovla Moldovanın XİN rəhbəri görüşüb

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov moldovalı həmkarı Mihai Popşoyla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Nazirlər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığının gündəliyini nəzərdən keçirib, yüksək səviyyəli siyasi dialoqun davam etdirilməsinin və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, ATƏT və s. çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Daha geniş regional təhlükəsizlik barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Mihai Popşoy Azərbaycan-Moldova əlaqələri
    Джейхун Байрамов обсудил с молдавским коллегой повестку стратегического партнерства
    Jeyhun Bayramov discusses strategic partnership agenda with Moldovan counterpart
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