Ceyhun Bayramovla Moldovanın XİN rəhbəri görüşüb
- 24 sentyabr, 2026
- 18:44
BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov moldovalı həmkarı Mihai Popşoyla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Nazirlər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığının gündəliyini nəzərdən keçirib, yüksək səviyyəli siyasi dialoqun davam etdirilməsinin və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, ATƏT və s. çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Daha geniş regional təhlükəsizlik barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
On the margins of #UNGA81, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of Moldova @MihaiPopsoi.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026
The Ministers reviewed the agenda of the 🇦🇿🇲🇩 strategic partnership, emphasizing the importance of sustaining high-level… pic.twitter.com/muQr1m6kku