Popşoy: Moldova Azərbaycandan qaz və neft məhsullarının tədarükündə maraqlıdır
- 24 sentyabr, 2026
- 19:58
Moldova Azərbaycandan təbii qaz və neft məhsullarının tədarükündə, həmçinin bərpa olunan enerji sahəsindəki imkanlardan istifadədə maraqlıdır.
"Report" Moldova Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Mihai Popşoy Nyu-Yorkda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşündə bildirib.
Tərəflər həmçinin Moldova-Azərbaycan tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsini, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin fəallaşdırılmasını, investisiyaların cəlb edilməsini və birgə layihələrin inkişaf etdirilməsini müzakirə ediblər.
"Müzakirənin digər bir mövzusu Moldovadakı enerji vəziyyəti və ölkənin bu sektorda qarşılaşdığı çağırışlar olub. Baş nazirin müavini Popşoy Kişineun Azərbaycandan təbii qaz və neft məhsullarının mənbələrinin (tədarükü hesabına enerji daşıyıcıları) şaxələndirilməsində, eləcə də bərpa olunan enerji sahəsindəki imkanlardan istifadə edilməsində maraqlı olduğunu ifadə edib. Bundan əlavə, iki ölkənin şirkətləri arasında əlaqələrin təşviq edilməsinin və genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub", - XİN-in məlumatında bildirilib.
Bundan əlavə, M. Popşoy ilə C. Bayramov ilin sonunadək İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Moldova və Azərbaycan Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının 7-ci iclasının keçirilməsini müzakirə ediblər. İclasın Kişineuda keçirilməsi planlaşdırılır, bununla əlaqədar olaraq Popşoy azərbaycanlı həmkarını Moldovaya dəvət edib.
Nazirlər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib və regional vəziyyət, o cümlədən Ukraynadakı münaqişənin Moldova üçün nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Daha əvvəl Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkəsində bildirib ki, Bayramov və Popşoy iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq gündəliyini də müzakirə ediblər, eyni zamanda yüksək səviyyəli siyasi dialoqun davam etdirilməsinin, BMT və ATƏT də daxil olmaqla, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.