О нас

Подписаны меморандумы о взаимопонимании между предприятиями SOCAR и СГУ

Подписаны меморандумы о взаимопонимании между предприятиями SOCAR и СГУ Между предприятиями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Сумгайытским государственным университетом (СГУ) подписаны меморандумы о взаимопонимании.
Энергетика
19 апреля 2023 г. 11:47
Подписаны меморандумы о взаимопонимании между предприятиями SOCAR и СГУ

Между предприятиями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Сумгайытским государственным университетом (СГУ) подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Меморандумы подписаны между СГУ и Бакинской высшей нефтяной школой, а также СГУ и ООО SOCAR Downstream Management. На мероприятии, проведенном в университете с участием SOCAR и руководящего состава СГУ, была особо подчеркнута важность подписания меморандумов о взаимопонимании в рамках “Года Гейдара Алиева” и отмечен ценный вклад в укрепление конкурентоспособности человеческого капитала, а также высококвалифицированного кадрового потенциала в стране.

На мероприятии, проведенном в университетском Центре Гейдара Алиева, было отмечено, что 2023 год объявлен в нашей стране “Годом Гейдара Алиева”, в связи с чем было рассказано о различных мероприятиях, проводимых SOCAR.

В частности, была представлена информация о запланированных в течение года лекциях на тему “Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана” при поддержке министерства науки и образования и организации SOCAR, достигнута договоренность о проведении одной из следующих лекций в СГУ.

В рамках встречи была отмечена важность различных образовательных программ, реализуемых SOCAR.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın müəssisələri ilə SDU arasında anlaşma memorandumları imzalanıb

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi