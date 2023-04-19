Подписаны меморандумы о взаимопонимании между предприятиями SOCAR и СГУ

Между предприятиями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Сумгайытским государственным университетом (СГУ) подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Между предприятиями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Сумгайытским государственным университетом (СГУ) подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Меморандумы подписаны между СГУ и Бакинской высшей нефтяной школой, а также СГУ и ООО SOCAR Downstream Management. На мероприятии, проведенном в университете с участием SOCAR и руководящего состава СГУ, была особо подчеркнута важность подписания меморандумов о взаимопонимании в рамках “Года Гейдара Алиева” и отмечен ценный вклад в укрепление конкурентоспособности человеческого капитала, а также высококвалифицированного кадрового потенциала в стране.

На мероприятии, проведенном в университетском Центре Гейдара Алиева, было отмечено, что 2023 год объявлен в нашей стране “Годом Гейдара Алиева”, в связи с чем было рассказано о различных мероприятиях, проводимых SOCAR.

В частности, была представлена информация о запланированных в течение года лекциях на тему “Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана” при поддержке министерства науки и образования и организации SOCAR, достигнута договоренность о проведении одной из следующих лекций в СГУ.

В рамках встречи была отмечена важность различных образовательных программ, реализуемых SOCAR.