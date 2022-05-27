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Подача газа 10 тыс. абонентам в этом году приостановлена из-за долгов

Подача газа 10 тыс. абонентам в этом году приостановлена из-за долгов В январе-апреле этого года в аварийную службу производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 21 747 жалоб в связи с отключением газа.
Энергетика
27 мая 2022 г. 12:20
Подача газа 10 тыс. абонентам в этом году приостановлена из-за долгов

В январе-апреле этого года в аварийную службу производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 21 747 жалоб в связи с отключением газа.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии для представителей СМИ и НПО заявила начальник отдела "Оперативной службы 104" ПО "Азеригаз" Халида Шимшек.

По ее словам, это на 5 707 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Шимшек отметила, что несмотря на неоднократные уведомления об уплате, с начала года из-за задолженности приостановлена подача газа 10 350 абонентам.

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Версия на азербайджанском языке Bu il borca görə 10 mindən çox abonentin qaz təchizatı dayandırılıb

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