Подача газа 10 тыс. абонентам в этом году приостановлена из-за долгов

В январе-апреле этого года в аварийную службу производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 21 747 жалоб в связи с отключением газа.

В январе-апреле этого года в аварийную службу производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 21 747 жалоб в связи с отключением газа.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии для представителей СМИ и НПО заявила начальник отдела "Оперативной службы 104" ПО "Азеригаз" Халида Шимшек.

По ее словам, это на 5 707 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Шимшек отметила, что несмотря на неоднократные уведомления об уплате, с начала года из-за задолженности приостановлена подача газа 10 350 абонентам.