По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефти

По магистральным нефтепроводам Азербайджана в 2025 году транспортировано 36 млн 306,2 тыс. тонн нефти, что на 6,3% меньше показателя 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За минувший год 74,9% нефти транспортировано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 27 млн 179,2 тыс. тонн (на 7,8% меньше в годовом выражении).

Согласно данным, 84,8% или 23 млн 56,9 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 15,2% или 4 млн 122,3 тыс. тонн – транзитная нефть из Туркменистана и Казахстана.

В этот период объем азербайджанской нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, сократился на 4,6%, транзитной - на 22,2%.

Напомним, что в настоящее время по БТД в основном транспортируется нефть, добываемую в Азербайджане с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), и конденсат с месторождения "Шахдениз".

Участниками АЧГ являются: BP (30,37%), SOCAR (31,65%), "MOL Group" (9,57%), INPEX (9,31%), "ExxonMobil" (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92%).