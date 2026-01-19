İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Ötən il BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:09
    Ötən il BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Ötən il Azərbaycanın magistral neft kəmərləri ilə 36 milyon 306,2 min ton neft nəql edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisinə nisbətən 6,3 % azdır.

    Ötən dövr ərzində nəqletmənin 74,9 %-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib. Bu kəmər vasitəsilə ötən il 27 milyon 179,2 min ton neft ötürülüb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 % azdır.

    Hesabat ilində BTC kəməri ilə nəql edilmiş neftin 84,8 %-ni və ya 23 milyon 056,9 min tonunu Azərbaycanda hasil edilən neft, 15,2 %-ini və ya 4 milyon 122,3 min tonunu isə Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neft təşkil edib.

    Bu dövrdə BTC kəməri ilə nəql edilmiş Azərbaycan neftinin həcmi 4,6 %, Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neftin həcmi isə 22,2 % azalıb.

    Xatırladaq ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri də, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti nəql olunur.

    AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.

    neft kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan Dövlət Statistika Komitəsi
    По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефти

    Son xəbərlər

    15:43

    Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər

    Futbol
    15:37

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:24

    Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    15:24

    Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:21

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    15:19

    Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçib

    Region
    15:15

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"

    Fərdi
    15:15

    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti