Ötən il BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb
- 19 yanvar, 2026
- 15:09
Ötən il Azərbaycanın magistral neft kəmərləri ilə 36 milyon 306,2 min ton neft nəql edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisinə nisbətən 6,3 % azdır.
Ötən dövr ərzində nəqletmənin 74,9 %-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib. Bu kəmər vasitəsilə ötən il 27 milyon 179,2 min ton neft ötürülüb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 % azdır.
Hesabat ilində BTC kəməri ilə nəql edilmiş neftin 84,8 %-ni və ya 23 milyon 056,9 min tonunu Azərbaycanda hasil edilən neft, 15,2 %-ini və ya 4 milyon 122,3 min tonunu isə Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neft təşkil edib.
Bu dövrdə BTC kəməri ilə nəql edilmiş Azərbaycan neftinin həcmi 4,6 %, Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neftin həcmi isə 22,2 % azalıb.
Xatırladaq ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri də, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti nəql olunur.
AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.