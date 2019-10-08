Минэнерго: После 2025 года может произойти падение мирового спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов.

Как передает Report со ссылкой на газету «Ведомости», это следует из проекта Энергостратегии России, разработанного министерством энергетики.

По информации источников издания, проект стратегии до 2035 года был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака. В Минэнерго не ответили на вопросы «Ведомостей» относительно разработанного плана.

Как отмечает издание, крупнейшие мировые компании уже готовятся к снижению спроса на нефть и инвестируют в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Так норвежская компания Statoil, сменив название на Equinor, вложила в строительство солнечных ветропарков более 6,4 млрд долларов. Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco в 2017 году установила первую ветряную турбину на заводе по производству топлива, сэкономив на этом более 18 000 баррелей нефти в год.

Большинство же российских компаний не собираются пока вкладывать в альтернативные источники энергии. В частности, в стратегии «Роснефти» до 2022 года говорится о развитии нефтегазохимии и не упоминается об альтернативных источниках энергии, отмечают в газете.

Ранее “Ъ” стало известно, что потолок инвестиций в развитие ВИЭ в России может составить 400 млрд рублей до 2035 года, из них до 30 млрд рублей, скорее всего, направят на поддержку мини-ГЭС (до 25 МВт).