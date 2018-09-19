Первая скважина на структуре "Бабек" будет пробурена в 2020 году

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Первую скважину на перспективной структуре "Бабек" в азербайджанском секторе Каспийского моря планируется пробурить в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

Он отметил, что место для первой скважины на структуре уже определено.

Отметим, что "Бабек" смежная с месторождением "Умид" структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и "Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production были подписаны 12 января 2017 года.

Р.Абдуллаев в своем выступлении затронул и другие структуры, отметив, что сейсморазведочные работы на структуре "Шафаг-Асиман" уже завершены. По его словам, результаты позволяют предположить наличие в структуре крупных запасов газа. Президент SOCAR отметил, что первую разведочную скважину на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" планируется пробурить во второй половине следующего года.

Он также добавил, что на последующем этапе разведработы будут проводиться в структурах "Зафар-Машал" и "Нахчыван": "Кроме того, перспективные площадки "Бабек", "Шафаг-Асиман", "Айпара" подготовлены для поискового бурения, месторождения "Карабах", "Булла", "Умид", "Шахдених" (в нижних слоях), северо-восточная часть "Шахдениз", месторождения "Ашрафи" и "Азери-Чираг-Гюнешли" (в нижних слоях) для разведочного бурения. Наряду с новыми площадками, разведочное бурение продолжается на месторождениях "Гюнешли", "Булла-Дениз" и "Умид".