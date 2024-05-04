Жуков: Снижение добычи нефти в Азербайджане существенно повлияло на экономический рост

Снижение добычи нефти в Азербайджане существенно повлияло на экономический рост в стране.

Снижение добычи нефти в Азербайджане существенно повлияло на экономический рост в стране.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков.

"На Кавказе и в Центральной Азии экономический рост остался на уровне 5,3% и, как ожидается, замедлится до 4,3% в 2024 году и восстановится до 5,0% в 2025 году",- сказал он.

Жуков подчеркнул, что в Казахстане экономический рост ускорился и достиг 5,1% в 2023 году, чему способствовали как нефтяной, так и ненефтяной секторы, а также частные и государственные инвестиции.

"Однако в Азербайджане на экономический рост существенно повлияло снижение добычи нефти",- добавил он.

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