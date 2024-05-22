Нефть марки Brent подешевела до 82,23 доллара за баррель

Котировки нефти продолжили снижение на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Котировки нефти продолжили снижение на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,65 доллара (0,78%), до 82,23 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,68 доллара (0,86%), до 77,98 доллара за баррель.

Падение цен на может бы связано с опасениями, что снижения ставок Федрезерва придется ждать долгое время, отметил аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. Смягчение денежно-кредитной политики простимулирует спрос, а пока рынок не получает этой поддержки, добавил он.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Соединенных Штатах выросли на 2,48 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.