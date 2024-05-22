Вероника Баги: Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план

В настоящее время Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план и представит новую версию к 30 июня 2024 года.

В настоящее время Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план и представит новую версию к 30 июня 2024 года.

Как передает Report, об этом заявила Глава венгерской делегации в РКИК ООН Вероника Баги в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Новый план включает в себя общее сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 50% к 2030 году по сравнению с 1990 годом, а также чтобы достижение доли возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии составляла не менее 29%",- сказала Баги.

Туда же входит увеличение мощности ветряных электростанций примерно с 330 МВт до 1000 МВт к 2030 году и другое.

Кроме того, она отметила, что Венгрия поддерживает инициативу зеленого энергетического коридора.