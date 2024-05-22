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Вероника Баги: Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план

Вероника Баги: Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план В настоящее время Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план и представит новую версию к 30 июня 2024 года.
Энергетика
22 мая 2024 г. 13:02
Вероника Баги: Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план

В настоящее время Венгрия пересматривает свой Национальный энергетический и климатический план и представит новую версию к 30 июня 2024 года.

Как передает Report, об этом заявила Глава венгерской делегации в РКИК ООН Вероника Баги в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Новый план включает в себя общее сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 50% к 2030 году по сравнению с 1990 годом, а также чтобы достижение доли возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии составляла не менее 29%",- сказала Баги.

Туда же входит увеличение мощности ветряных электростанций примерно с 330 МВт до 1000 МВт к 2030 году и другое.

Кроме того, она отметила, что Венгрия поддерживает инициативу зеленого энергетического коридора.

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Версия на английском языке Veronika Bagi: Hungary is revising its National Energy and Climate Plan
Версия на азербайджанском языке Veronika Baqi: Macarıstan milli enerji və iqlimə dair planını yenidən nəzərdən keçirir

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