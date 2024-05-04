Казахстан продлил ограничения на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики Казахстана продлило ограничения на вывоз сжиженного газа еще на 6 месяцев.

Министерство энергетики Казахстана продлило ограничения на вывоз сжиженного газа еще на 6 месяцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно приказу Минэнерго, вводится запрет на экспорт из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом продлевается сроком на шесть месяцев.

При этом, исключение составляет экспорт сжиженного газа недропользователями, осуществляющими производство в рамках соглашений о разделе продукции либо контрактов на недропользование, утвержденных президентом Казахстана и обладающих правом на стабильность налогового режима.

Также ограничения не касаются вывоза продукции, произведенной (переработанной) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК и транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Казахстана.