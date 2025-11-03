Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Опыт Азербайджана в энергетической трансформации представлен на ADIPEC

    Энергетика
    • 03 ноября, 2025
    • 11:28
    Опыт Азербайджана в энергетической трансформации представлен на ADIPEC

    Азербайджан поделился собственным опытом в области энергетической трансформации и перехода к устойчивой экономической деятельности на выставке и конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference), проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Как сообщает "Report", об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в социальной сети "X".

    "В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты мы приняли участие в церемонии открытия выставки и конференции ADIPEC. На этом мероприятии, где представлены современные технологии и инновационные решения нефтегазовой отрасли, мы ознакомились с последними тенденциями в энергетике, стратегиями цифровизации и в области возобновляемых источников энергии", - отметил министр.

    ADIPEC Микаил Джаббаров ОЭА энергопереход цифровая трансформация экономика
    Фото
    Azərbaycan enerji transformasiyası ilə bağlı təcrübəsini ADIPEC-də təqdim edib
    Фото
    Azerbaijan shares its experience in energy transformation at ADIPEC

    Последние новости

    12:05

    Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестован

    Происшествия
    12:01

    Лига чемпионов УЕФА: В матче с "Карабахом" 800 болельщиков поддержат "Челси"

    Футбол
    12:01

    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    11:58
    Фото

    Проект мечети Джебраила представлен общественности

    Внутренняя политика
    11:54

    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    В регионе
    11:51
    Фото

    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    Медиа
    11:48

    Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал

    Бизнес
    11:47

    На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелей

    Происшествия
    11:45

    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Энергетика
    Лента новостей