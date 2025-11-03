Опыт Азербайджана в энергетической трансформации представлен на ADIPEC

Азербайджан поделился собственным опытом в области энергетической трансформации и перехода к устойчивой экономической деятельности на выставке и конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference), проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как сообщает "Report", об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в социальной сети "X".

"В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты мы приняли участие в церемонии открытия выставки и конференции ADIPEC. На этом мероприятии, где представлены современные технологии и инновационные решения нефтегазовой отрасли, мы ознакомились с последними тенденциями в энергетике, стратегиями цифровизации и в области возобновляемых источников энергии", - отметил министр.