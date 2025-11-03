İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan enerji transformasiyası ilə bağlı təcrübəsini ADIPEC-də təqdim edib

    Energetika
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:18
    Azərbaycan enerji transformasiyası ilə bağlı təcrübəsini ADIPEC-də təqdim edib

    Azərbaycan enerji transformasiyası və dayanıqlı iiqtisadi fəaliyyətə keçid sahəsində ölkənin təcrübəsini Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) keçirilən ADIPEC sərgi və konfransında bölüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərimiz çərçivəsində ADIPEC Sərgisi və Konfransının açılış mərasimində iştirak etdik. Neftqaz sənayesindəki müasir texnologiyaların və innovativ həllərin nümayiş edildiyi bu tədbirdə energetika sahəsində yenilikləri, rəqəmsallaşma və bərpa olunan enerji strategiyalarını izlədik", - nazir qeyd edib.

    Опыт Азербайджана в энергетической трансформации представлен на ADIPEC
    Azerbaijan shares its experience in energy transformation at ADIPEC

