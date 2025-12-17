WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda heyvandarlığa investisiyaları stimullaşdırmaq üçün yeni maliyyə mexanizmləri olacaq

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:09
    Azərbaycanda heyvandarlığa investisiyaları stimullaşdırmaq üçün yeni maliyyə mexanizmləri olacaq

    Azərbaycanda heyvandarlıq sahəsinə investisiya qoyuluşunu stimullaşdırmaq məqsədilə yeni maliyyə mexanizmlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müşaviri Zaur Əliyev Bakıda təmsil etdiyi qurumun dəstəyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə keçirilən "Süd və ət istehsalı üzrə mövcud problemlər və qida təhlükəsizliyi sahəsinə təsirlərin qiymətləndirilməsi" mövzusunda ictimai müzakirədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təklif olunan təşəbbüslər çərçivəsində sahibkarlar üçün maliyyə əlçatanlığının artırılması əsas prioritet kimi müəyyən edilib: "Bu məqsədlə kredit faizlərinin müəyyən hissəsini dövlətin subsidiyalaşdırması, eləcə də investisiya layihələrinin dəyərinin bir hissəsinin birbaşa maliyyə dəstəyi ilə qarşılanması planlaşdırılır. Bu mexanizmlər yeni istehsalat sahələrinin yaradılmasına, mövcud istehsal həcmlərinin artırılmasına və sektora investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə xidmət edəcək".

    Zaur Əliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    Son xəbərlər

    17:04

    "İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edib

    İKT
    16:56
    Foto

    Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:54

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    16:54

    Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"

    Biznes
    16:50

    Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:48

    Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:46

    "Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:40

    Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklər

    Digər ölkələr
    16:31

    Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti