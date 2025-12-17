Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

В Азербайджане планируется внедрение новых финансовых механизмов для стимулирования инвестиций в сферу животноводства.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на общественном обсуждении в Баку, посвященном проблемам производства молока и мяса и их влиянию на продовольственную безопасность.

По его словам, ключевым приоритетом предлагаемых инициатив является улучшение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

"С этой целью предусматривается субсидирование государством части процентных ставок по кредитам, а также покрытие части стоимости инвестиционных проектов за счет прямой финансовой поддержки. Эти механизмы позволят создать новые производственные мощности, нарастить существующие объемы производства и повысить инвестиционную привлекательность сектора", - отметил он.