    Premyer Liqa: Təxirə salınmış Sabah - Qarabağ matçının hakim təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında I turdan təxirə salınmış "Sabah" – "Qarabağ" matçının təyinatları məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçiriləcək matçı FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək.

    Ona bu işdə Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov və Vüqar Həsənli kömək edəcəklər.

    Tural Qurbanov VAR-da, Asiman Əzizli isə AVAR-da təmil olunacaq. Hakim-inspektor vəzifəsini Vüsal Əliyev yerinə yetirəcək. AFFA nümayəndəsi isə Erkin Hüseynov olacaq.

    Qeyd edək ki, "Sabah" – "Qarabağ" oyunu dekabrın 18-də, saat 19:30-da başlayacaq.

