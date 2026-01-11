Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Армия Израиля наносит новые удары по югу Ливана

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 17:57
    Армия Израиля наносит новые удары по югу Ливана

    Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам военной инфраструктуры организации "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    В ЦАХАЛ уточнили, что удары были нацелены на поражение оружейных складов военного крыла движения.

    "Удары наносились по шахтам, используемым для хранения оружия, на нескольких военных объектах в Южном Ливане, принадлежащих организации. В последние месяцы на этих объектах была зафиксирована активность "Хезболлах", - говорится в сообщении.

    По версии израильской стороны, деятельность в районе этих объектов "является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном".

    "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - предупредили израильские военные.

    израильские удары ЦАХАЛ Ливан "Хезболлах" оружейные склады

    Последние новости

    17:57

    Армия Израиля наносит новые удары по югу Ливана

    Другие страны
    17:44

    В иранской провинции Гюлистан задержаны организаторы беспорядков

    В регионе
    17:39

    Арестованы двое участников протестов у здания посольства Ирана в Лондоне

    Другие страны
    17:23

    За последние сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе погибли три человека

    Другие страны
    17:08

    Трамп: Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы

    Другие страны
    16:54

    Глава офиса премьера Израиля допрошен по делу об утечке секретных данных

    Другие страны
    16:38

    Пезешкиан заявил о готовности к реформам и диалогу с обществом

    В регионе
    16:33

    "Ливерпуль" готов заплатить 180 миллионов евро за футболиста "Реала"

    Футбол
    16:26

    В Бейлагане задержаны 5 подозреваемых в непристойных действиях в отношении подростка

    Происшествия
    Лента новостей