Армия Израиля наносит новые удары по югу Ливана

Израильские военные нанесли новую серию ударов по объектам военной инфраструктуры организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ЦАХАЛ уточнили, что удары были нацелены на поражение оружейных складов военного крыла движения.

"Удары наносились по шахтам, используемым для хранения оружия, на нескольких военных объектах в Южном Ливане, принадлежащих организации. В последние месяцы на этих объектах была зафиксирована активность "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По версии израильской стороны, деятельность в районе этих объектов "является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном".

"Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - предупредили израильские военные.