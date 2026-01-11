За последние сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе погибли три человека

В результате ночных атак Израиля на сектор Газа погибли не менее трех человек, еще девять пострадали.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщают источники в системе здравоохранения.

"В ходе ночных и воскресных рейдов израильские силы атаковали города Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа, район Зейтун на юго-востоке города Газа и другие районы анклава", - сообщил источник.

Агентство Wafa также сообщило об артиллерийских обстрелах в восточной части районов Туффа и Зейтун в городе Газа, а также об обстрелах из военной техники, которые произошли позднее в тот же день.

По его данным, израильские самолеты также нанесли удары по нескольким районам на востоке лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава, а также в Джебалии и Бейт-Лахии на севере Газы.