    За последние сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе погибли три человека

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 17:23
    За последние сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе погибли три человека

    В результате ночных атак Израиля на сектор Газа погибли не менее трех человек, еще девять пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщают источники в системе здравоохранения.

    "В ходе ночных и воскресных рейдов израильские силы атаковали города Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа, район Зейтун на юго-востоке города Газа и другие районы анклава", - сообщил источник.

    Агентство Wafa также сообщило об артиллерийских обстрелах в восточной части районов Туффа и Зейтун в городе Газа, а также об обстрелах из военной техники, которые произошли позднее в тот же день.

    По его данным, израильские самолеты также нанесли удары по нескольким районам на востоке лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава, а также в Джебалии и Бейт-Лахии на севере Газы.

