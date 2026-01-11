Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Пезешкиан заявил о готовности к реформам и диалогу с обществом

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 16:38
    Пезешкиан заявил о готовности к реформам и диалогу с обществом

    Правительство Ирана проводит различие между законными протестами и беспорядками, оно готово провести все необходимые преобразования.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации.

    "Мы готовы прислушаться к голосу народа и полны решимости продолжить экономические реформы, - подчеркнул глава исламской республики. - Призываем иранцев выйти на улицы, чтобы четко выразить свои требования и не позволять подстрекателям к беспорядкам искажать причины нынешних протестов", - заявил он.

    Пезешкиан уверен, что демонстранты выражают несогласие с ухудшением экономической ситуации, но при это они не поджигают рынки и не совершают преступных действий. "Беспорядки в Иране организованы США и Израилем, которые отдают приказы своим агентам с целью дестабилизации обстановки", - отметил он.

    В своем телеобращении к нации Масуд Пезешкиан также попросил "не позволять молодежи общаться с бунтовщиками и террористами, которые приходят обезглавливать и убивать людей".

    Pezeşkian xalqın səsini dinləməyə və islahatlar aparmağa hazırdır

