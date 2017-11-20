Операционные расходы на BTC увеличились на 16% в этом году

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года компания BTC Co. потратила на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) 120 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы в годовом сравнении увеличились на 16%, составив 101 млн долларов, капитальные расходы сократились на 54% - до 19 млн долларов.

За период эксплуатации с июня 2006 по состоянию на конец сентября 2017 года по BTC транспортировано 374 млн тонн нефти (2,8 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 3 674 танкера и отправлена на мировой рынок.

За три квартала по BTC экспортировано примерно 26 млн тонн (193 млн баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 249 танкеров.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).