ОПЕК предлагает продлить соглашение на 9 месяцев

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Мониторинговый комитет ОПЕК рекомендует продлить соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал принимающий участие на встрече в Вене один из членов комитета, имя которого не разглашается.

Отметим, что в мониторинговый комитет ОПЕК входят представители 5 стран – Алжир, Кувейт, Венесуэла, Россия и Оман. Последние две страны не являются членами ОПЕК.

Аналитическая группа Report отмечает, что на фоне этой новости цены на нефть опустились до 54 долларов за баррель: "Если исходом саммита станет всего лишь продление соглашения еще на 9 месяцев, цены продолжат падение до 50 долларов за баррель. Для повышения цен требуется увеличить квоту сокращения".