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ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году Мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, эта оценка понижена на 160 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 17:06
ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году

Мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, эта оценка понижена на 160 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ноябрьском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Ухудшение прогноза объясняется "более медленными, чем ожидалось, темпами потребления в Китае и Индии в третьем квартале 2021 года". Теперь ожидается, что мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет 96,4 млн баррелей в сутки.

Организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 4,2 млн баррелей. Потребление нефти в мире, по ее прогнозам, может превысить докризисный показатель.

По оценке картеля, суточный спрос на нефть в 2022 году может достигнуть 100,6 млн баррелей, что на 0,5 млн б/с выше уровня 2019 года.

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Версия на английском языке OPEC downgrades forecast for growth in oil demand this year

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