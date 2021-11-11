ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году

Мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, эта оценка понижена на 160 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей.

Мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, эта оценка понижена на 160 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ноябрьском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Ухудшение прогноза объясняется "более медленными, чем ожидалось, темпами потребления в Китае и Индии в третьем квартале 2021 года". Теперь ожидается, что мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет 96,4 млн баррелей в сутки.

Организация сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на отметке 4,2 млн баррелей. Потребление нефти в мире, по ее прогнозам, может превысить докризисный показатель.

По оценке картеля, суточный спрос на нефть в 2022 году может достигнуть 100,6 млн баррелей, что на 0,5 млн б/с выше уровня 2019 года.