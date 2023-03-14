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ОПЕК подтвердил прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК подтвердил прогноз по мировому спросу на нефть ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки - в среднем до 101,9 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 марта 2023 г. 16:20
ОПЕК подтвердил прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки - в среднем до 101,9 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2023 год остается практически неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 2,3 млн баррелей в сутки", - сказано в документе.

В прошлом месяце ОПЕК ожидала мировой спрос на нефть на уровне 101,87 млн баррелей в сутки. Таким образом, в марте прогноз незначительно повышен - на 30 тыс. баррелей в сутки.

Оценка показателя в первом квартале увеличена на 20 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февральской оценкой - до 101,28 млн баррелей в сутки, во втором - на 70 тыс., до 100,77 млн, а в третьем - на 150 тыс., до 102,14 млн. Однако прогноз на четвертый квартал снижен - на 120 тыс. баррелей в сутки, до 103,39 млн баррелей в сутки.

Аналогичная оценка за 2022 год пересмотрена в сторону снижения на 30 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 99,58 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке OPEC confirms forecast for global oil demand

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