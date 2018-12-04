ОПЕК+ обсудит решение Катара о выходе из картеля

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит 5 декабря выход Катара из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Также министры продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти в 2019 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ в 2019 году в пределах 150 тыс. баррелей в сутки.