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    ОПЕК+ обсудит решение Катара о выходе из картеля

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит 5 декабря выход Катара из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

    Также министры продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти в 2019 года.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свои источники, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ в 2019 году в пределах 150 тыс. баррелей в сутки.

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