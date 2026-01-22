Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%
Энергетика
- 22 января, 2026
- 12:26
Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году составила 206,434 млн баррелей, что на 17,708 млн баррелей или 7,9% ниже показателя прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.
В декабре 2025 года по БТД прокачано 17,319 млн баррелей нефти, что на 2,762 млн баррелей или 13,6% ниже, чем годом ранее.
Напомним, что в 2024 году по трубопроводу транспортировано 224,142 млн баррелей нефти (снижение на 2% к уровню 2023 года).
По БТД транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз", а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Кроме того, осуществляется прокачка из других источников, в том числе из Казахстана.
