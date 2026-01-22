İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən il Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 8 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:08
    Ötən il Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 8 %-ə yaxın azalıb

    2025-ci ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 206,434 milyon barel neft nəql edilib.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 17,708 milyon barel və ya 7,9 % azdır.

    Təkcə ötən ilin dekabr ayında Türkiyə ərazisi ilə BTC kəməri vasitəsilə 17,319 milyon barel neft nəql edilib. Bu da 2024-cü ilin eyni ayı ilə müqayisədə 2,762 milyon barel və ya 13,7 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 224,142 milyon barel neft nəql edilib.

    Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.

    BTC Bakı-Tblisi-Ceyhan Neft ixracı
    Объемы транспортировки нефти по БТД сократились почти на 8%

    Son xəbərlər

    12:32

    Finlandiyanın Baş naziri Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:27

    Azərbaycan üzrə yanvar ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    12:26

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda VAR sistemi işləyib

    Futbol
    12:25

    Avstraliyada atışma nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:24

    Almaniyada 250 kiloluq bomba aşkarlanıb, 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir

    Digər ölkələr
    12:24

    Gürcüstanın Azərbaycandan təbii qaz alışına çəkdiyi xərc azalıb

    Energetika
    12:23

    Komitə sədri: Səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır

    Milli Məclis
    12:22

    İmişlidə ikimərtəbəli ev yanıb

    Hadisə
    12:22

    Ötən il Azərbaycanda istehsalatda 610 bədbəxt hadisə baş verib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti