    Ван И: Китай и США должны устранять разногласия и избегать конфликта

    • 14 февраля, 2026
    • 08:57
    Ван И: Китай и США должны устранять разногласия и избегать конфликта

    Китай и Соединенные Штаты должны преодолевать взаимные разногласия и стремиться к сотрудничеству вместо конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

    "Диалог между Китаем и США предпочтительнее конфронтации, сотрудничество лучше конфликта, а обоюдный выигрыш лучше, чем игра с нулевой суммой", - приводит агентство слова Ван И, который 13 февраля встретился в Мюнхене с госсекретарем США Марко Рубио.

    Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон должны придерживаться принципов равноправия, уважения и взаимности, поскольку в этом случае они "смогут найти решения для устранения проблем друг друга и надлежащего урегулирования разногласий".

    По словам Ван И, Китай и США должны опираться на консенсус, который был достигнут между лидерами двух стран, чтобы в 2026 году китайско-американские отношения развивались на принципах уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Он подтвердил, что нужно постоянно расширять сферу взаимодействия между КНР и Соединенными Штатами, "сокращать список проблем".

    Глава МИД КНР также указал на необходимость "стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений, большего количества позитивных сигналов для всего мира".

    Как отмечается в сообщении, Ван И и Рубио подтвердили конструктивный характер этой встречи в Мюнхене. Они условились реализовать договоренности, достигнутые между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, использовать политические и дипломатические каналы, укреплять диалог и продвигать сотрудничество по всем направлениям, содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений.

