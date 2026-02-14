Котировки азербайджанской нефти незначительно понизились

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 0,46 доллара, или 0,65% до 69,57 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила 70,33 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на 0,56 доллара, или 0,82%, составив 66,99 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.