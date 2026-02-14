Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 14 февраля, 2026
    • 09:08
    Котировки азербайджанской нефти незначительно понизились

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 0,46 доллара, или 0,65% до 69,57 доллара США.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила 70,33 доллара США.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на 0,56 доллара, или 0,82%, составив 66,99 доллара США.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

