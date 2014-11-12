Объемы прокачки нефти по BTC сократился

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2014 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) было транспортировано 24,325 млн. тонн азербайджанской нефти. Как сообщили Report в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 2,5%.

В октябре по трубопроводу прокачано 2,481 млн. тонн нефти. Кроме того, в октябре по BTC было транспортировано 353,558 тыс. тонн туркменской и казахстанской нефти.

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 1 ноября 2014 года по трубопроводу было прокачано 259,467 млн. тонн нефти.

Отметим, что протяженность нефтепровода BTC составляет 1 768 км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 248 км, Турции - 1 076 км. Акционерами трубопроводной компании BTC Co. являются BP (30,1%), SOCAR (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENI (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%) и ONGC (2,36%).