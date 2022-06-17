О нас

Новак: снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может вывести на рынок нефти до 2,5 млн б/с

Новак: снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может вывести на рынок нефти до 2,5 млн б/с В случае снятия санкций с Венесуэлы и Ирана на нефтяном рынке может появиться дополнительно от 2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки.
Энергетика
17 июня 2022 г. 17:34
Новак: снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может вывести на рынок нефти до 2,5 млн б/с

В случае снятия санкций с Венесуэлы и Ирана на нефтяном рынке может появиться дополнительно от 2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В балансах мы, безусловно, учитываем возможность, если будут сняты ограничения [с Венесуэлы и Ирана], - увеличение предложения на рынке со стороны этих стран дополнительно, мы считаем, примерно может составить от 2 до 2,5 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Новак добавил, что это может произойти не сразу, поскольку в результате санкций необходимо восполнять добычу, осуществлять значительные инвестиции в отрасль, "а инвестиционный цикл, как известно, - это достаточно длительное время".

"Могу сказать, что мы всегда выступали против санкций относительно венесуэльской нефти, иранской. Считаем, что они тоже введены незаконно", - отметил вице-премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азеришыг создает базу данных по единой системе управления
"Азеришыг" создает базу данных по единой системе управления
17 июня 2022 г. 18:15
В этом году прокачка по Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 20%
В этом году прокачка по Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 20%
17 июня 2022 г. 17:47
Прокачка транзитной нефти по BTC возросла на 32%
Прокачка транзитной нефти по BTC возросла на 32%
17 июня 2022 г. 17:44
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
Азербайджан начал продавать нефтяной битум еще одной стране
Азербайджан начал продавать нефтяной битум еще одной стране
17 июня 2022 г. 17:21
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Россию на 41%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Россию на 41%
17 июня 2022 г. 17:16
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 18%
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 18%
17 июня 2022 г. 17:04
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти Турции на 22%
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти Турции на 22%
17 июня 2022 г. 16:37
Китайские компании ведут переговоры с Катаром об инвестициях в крупнейший СПГ-проект
Китайские компании ведут переговоры с Катаром об инвестициях в крупнейший СПГ-проект
17 июня 2022 г. 16:36
Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику
Цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику
17 июня 2022 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi