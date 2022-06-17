Новак: снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может вывести на рынок нефти до 2,5 млн б/с

В случае снятия санкций с Венесуэлы и Ирана на нефтяном рынке может появиться дополнительно от 2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки.

В случае снятия санкций с Венесуэлы и Ирана на нефтяном рынке может появиться дополнительно от 2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В балансах мы, безусловно, учитываем возможность, если будут сняты ограничения [с Венесуэлы и Ирана], - увеличение предложения на рынке со стороны этих стран дополнительно, мы считаем, примерно может составить от 2 до 2,5 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Новак добавил, что это может произойти не сразу, поскольку в результате санкций необходимо восполнять добычу, осуществлять значительные инвестиции в отрасль, "а инвестиционный цикл, как известно, - это достаточно длительное время".

"Могу сказать, что мы всегда выступали против санкций относительно венесуэльской нефти, иранской. Считаем, что они тоже введены незаконно", - отметил вице-премьер.