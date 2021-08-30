Нефтедобыча в Мексиканском заливе упала на 91%

Добыча нефти в Мексиканском заливе по состоянию на 28 августа сократилась на 91% из-за урагана «Ида».

Добыча нефти в Мексиканском заливе по состоянию на 28 августа сократилась на 91% из-за урагана «Ида».

Как передает Report со ссылкой на журнал "Нефтегазовая вертикаль", об этом сообщило Бюро по безопасности и природоохранному правоприменению США. Газодобыча упала на 85%.

Отмечается, что компании, работающие в заливе, были вынуждены эвакуировать персонал с 279 из 560 добывающих и со всех 11 буровых платформ региона. При этом, как заявили в бюро, после прохождения урагана будет произведена проверка производственных мощностей, и неповрежденные объекты будут сразу же введены в строй.

Сложившаяся ситуация в конце прошлой неделе подтолкнула нефтяные котировки вверх. По состоянию на 12:08 (по бакинскому времени) в понедельник цена барреля североморской Brent на межконтинентальной лондонской бирже ICE составила 72,39 долларов США (-0,426%), американская WTI торговалась по 68,05 долларов США (-1,004%) за баррель.