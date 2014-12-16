Нефть в США подешевела на 3%

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 3,40% или 1,90 долларов и составила 55,91 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах наблюдалось также снижение стоимости нефти марки Brent. Так, цена нефти марки Brent упала на 1,29% или 0,79 долларов и составила 61,06 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 64 долларов/баррель.