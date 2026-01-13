Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана

Цены на нефть выросли во вторник утром после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлины в 25% на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до $64,09 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до $59,55.

Отметим, что о введении пошлин Трамп сообщил в соцсети Truth Social, заявив о том, что "любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, решение о введении пошлины вступает в силу немедленно".