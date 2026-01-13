İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Trampın İran mallarına gömrük rüsumu ilə bağlı bəyanatından sonra neft bahalaşıb

    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:03
    Trampın İran mallarına gömrük rüsumu ilə bağlı bəyanatından sonra neft bahalaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla əməkdaşlıq edən ölkələrin mallarına 25 % gömrük rüsumunun tətbiq edilməsi ilə bağlı bəyanatından sonra neftin qiyməti bu gün bahalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ticarət məlumatlarında öz əksini tapıb.

    "Brent" markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 0,34 % artaraq bir barel üçün 64,09 ABŞ dollarına, WTI markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti isə 0,39 % artaraq 59,55 ABŞ dollarına çatıb.

    Qeyd edək ki, Tramp "Truth Social"dakı paylaşımında gömrük rüsumlarının tətbiq olunduğunu bildirib: "İranla əməkdaşlıq edən istənilən ölkə ABŞ ilə bütün növ ticarət əməliyyatları üçün 25 % rüsum ödəyəcək. Qərar dərhal qüvvəyə minir".

    Donald Tramp neft İran rüsum
    Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана
    Oil prices rise after Trump announces tariffs on Iranian goods

    Son xəbərlər

    10:35

    "Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kredit

    Maliyyə
    10:33

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    10:32

    Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək

    Futbol
    10:31

    "REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçib

    Biznes
    10:19

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    10:16

    Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    10:15

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    10:11

    Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:09

    Hesablama Palatası: Naxçıvan Ali Məclisində və tabeli qurumlarında pozuntular aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti