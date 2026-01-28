Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

Цены на нефть выросли в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до $65,85 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до $62,73.

Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 млн баррелей.

Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ранее сообщалось, что показатель за неделю по 16 января вырос на 3,6 млн баррелей - до 426 млн.