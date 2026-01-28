Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США
Энергетика
- 28 января, 2026
- 09:10
Цены на нефть выросли в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до $65,85 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до $62,73.
Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 млн баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ранее сообщалось, что показатель за неделю по 16 января вырос на 3,6 млн баррелей - до 426 млн.
Последние новости
09:45
Цена азербайджанской нефти превысила $69Энергетика
09:37
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но мы продолжим развивать армиюВ регионе
09:30
В РФ произошло возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛАДругие страны
09:19
Стоимость золота обновила исторический максимумФинансы
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2026)Финансы
09:10
"Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"Футбол
09:10
Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в СШАЭнергетика
09:05
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2026)Финансы
08:54