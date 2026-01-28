İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Neft Trampın İranla bağlı bəyanatından sonra bahalaşıb

    Energetika
    • 28 yanvar, 2026
    • 17:13
    Neft Trampın İranla bağlı bəyanatından sonra bahalaşıb

    "Brent" markalı neftin qiymətləri ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla bağlı növbəti bəyanatından sonra 1 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiq edir.

    "London ICE" birjasında aprel fyuçersinin qiyməti bir barelə görə 68,19 dollar təşkil edib. Mart ayında tədarük ediləcək WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti 62,71 dollar (+0,71 %) səviyyəsində olub.

    Qeyd edək ki, Tramp "Truth Social" şəbəkəsində İranı nüvə sazişini imzalamayacağı təqdirdə yeni hücumla hədələyib. O, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Venesuela ilə olduğu kimi, İrana da qarşı eyni addımı atmağa hazır olduğunu bildirib.

    ABŞ İran nüvə sazişi Brent
    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО
    Oil prices rise

    Son xəbərlər

    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti