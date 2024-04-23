О нас

Нефть марки Brent подорожала до 87,5 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 87,5 доллара за баррель Цены на нефть восстановились утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии.
Энергетика
23 апреля 2024 г. 10:11
Нефть марки Brent подорожала до 87,5 доллара за баррель

Цены на нефть восстановились утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,46 доллара за баррель. Это на 0,46 доллара (0,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В понедельник эти контракты подешевели на 0,29 доллара (0,3%), до минимальных с 27 марта 87 долларов за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,46 доллара (0,56%), до 82,36 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,32 доллара (0,4%), до 81,9 доллара за баррель.

Майские фьючерсы, срок обращения которых истек с закрытием рынка накануне, подешевели на 0,29 доллара (0,4%), до 82,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет MarketWatch.

По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Эзкардешкайи, нефтяные котировки могут упасть ниже 80 долларов за баррель, если продолжат снижаться ожидания снижения ставок ФРС и других центробанков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi