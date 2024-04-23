Нефть марки Brent подорожала до 87,5 доллара за баррель

Цены на нефть восстановились утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии.

Цены на нефть восстановились утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,46 доллара за баррель. Это на 0,46 доллара (0,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В понедельник эти контракты подешевели на 0,29 доллара (0,3%), до минимальных с 27 марта 87 долларов за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,46 доллара (0,56%), до 82,36 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,32 доллара (0,4%), до 81,9 доллара за баррель.

Майские фьючерсы, срок обращения которых истек с закрытием рынка накануне, подешевели на 0,29 доллара (0,4%), до 82,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет MarketWatch.

По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Эзкардешкайи, нефтяные котировки могут упасть ниже 80 долларов за баррель, если продолжат снижаться ожидания снижения ставок ФРС и других центробанков.